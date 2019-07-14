藍營總統人選將出線 王金平：現在講下一步言之過早

2019-07-14 20:35

〔記者邱書昱／新北報導〕前立法院長王金平今天晚間出席新北市土城區順聖宮平安福宴，明天國民黨內總統初選民調結果出爐，他的下一步備受關注；王金平說，現在講還言之過早。至於會不會脫黨參選？他強調「從來我都說不會脫黨的，放心」。

王金平表示，對於總統初選民調結果等出爐以後再說。

媒體也追問是否擔心國民黨總統初選候選人郭台銘脫黨參選？他說，現在猜測這個都太早，「我們靜觀各種情勢的變化」。

另外，王金平也被問到是否會與誰合作？他則連忙說沒有。

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