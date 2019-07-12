上王金平直播節目 張亞中分享「光屁股外交」

2019-07-12 18:30

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委、前立法院長王金平雖然沒參加國民黨總統初選，近日仍動作頻頻，陸續邀請國民黨總統初選參選人參與直播節目，今天來賓是孫文學校總校長張亞中，分享過去在拉脫維亞施展「光屁股外交」讓中華民國國旗成功升起的故事；他也說，自己非常敬佩孫中山很有理念，因為沒有理念，只追隨一個人是不行的。

王金平推出的直播節目「台灣金團結Taiwan Assemble」今天邁入第7集，有別於先前幾集熱鬧玩小遊戲，這集一邊泡茶、一邊深度對談家國情懷、國父思想及人生經驗。

王金平分享說，自己出身南部農家，為人處世以忠義為本，對國家、黨、台灣都有深厚感情，他對中華民國感恩、敬重，有特別的感情，希望繼續維護下去；曾派駐德國的張亞中則現場秀德文，翻譯「台灣金團結」，他強調，金這個字有延展性、高貴，有時代跟現代的意義，不能省略。

張亞中分享說，自己1990年被派駐到拉脫維亞，因為外交官薪資比其他國家豐厚，他每個週末都帶官員去洗三溫暖，因此交了很多朋友，促成總理訪問、女籃隊赴台灣打瓊斯盃，不到半年就在當地升起中華民國國旗、大陸全撤了，大陸人氣得批評他是「光屁股外交」，但他認為這是「三溫暖外交」。

身為孫文學校校長的張亞中也侃侃而談近代史，大讚孫中山有理念，為了不要動亂把總統大位讓給袁世凱，「沒有理念，只追隨一個人是不行的」；王金平稱讚，「你也了不起，對歷史鉅細靡遺」。

最後王金平致贈復刻版《金剛經》給張亞中當伴手禮，還俏皮問，「那你要送我什麼啊～」；張亞中說，要用金剛經其中的「無住身心」4字，送給王金平、國民黨，也送上禮盒。

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