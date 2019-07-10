邀朱立倫直播「剪綵」 王金平玩遊戲答錯「吳敦義選總統」

2019-07-10 23:23

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委、前立法院長王金平宣布不參加國民黨總統初選後，推出「台灣金團結Taiwan assemble」直播節目，繼上週邀請韓、郭，今天跟國民黨總統初選參選人朱立倫合體直播，一開場兩人就在現場剪綵，惡搞意味十足。

王金平今晚邀朱立倫到立院辦公室直播，兩人一起吃鹹酥雞配手搖飲當宵夜，一開場兩人就在現場剪綵，也各自跟幕僚組隊玩比手畫腳、對錯考驗跳跳樂，在「國民黨總統初選候選人有吳敦義嗎？」王金平誤答為「○」，「水生動物有無韓國瑜」，朱立倫也誤答為「○」，惹得哄堂大笑，事後王金平大笑說，只是頑皮一下啦。

王金平表示，他邀請朱立倫直播，這次每位黨內總統初選參選人都約，週五是張亞中。朱立倫笑說，上禮拜王金平就打電話約他直播，因為行程滿延到今晚，自己剛從台南回來，王金平也隨即問「那你有去開山里嗎？」

兩人也互相致贈禮物，朱立倫送上自己從台南帶回的蜜餞，並表示，這跟我們兩人最近的心情一樣，酸甜苦辣；王金平則送上粉紅小豬椅凳表示，這豬很有力、很壯，希望他為台灣做事。

被問到曾對初選民調提出意見，怎麼看這兩天民調狀況？王金平表示，等初選全部完成再說。朱立倫表示，進行中他都不予置評，就平常心面對，今天很開心跟王金平直播，好像卸任立委回立院。

被問到目前韓國瑜聲勢最高，是否考慮跟郭台銘合作？王金平詫異問：「我跟他嗎？哪有這回事？那不是開玩笑嗎？」朱立倫也立刻解圍道：「院長今天只跟我合作，合作直播！」

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