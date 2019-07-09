王金平：成立王金平之友會是整合基層 不會脫黨競選

2019-07-09 16:36

［記者謝武雄／桃園報導］國民黨總統初選在即，退出初選的前立法院長王金平仍然動作不斷，今天又出席洪門世界總會在桃園舉辦的王金平之友會成立大會，王金平受訪時表示，王金平之友會是遍地開花，檯面上只有20幾個，但實際上至少有4、50個，他勤跑基層就是要整合各方力量，讓國民黨贏得2020大選，絕非為個人脫黨參選鋪路。

王金平說，王金平之友會都是民間的友人幫忙成立的，外界統計20幾個只是檯面上的，但怎麼會只有20幾個，其中有很多不讓外界知道啦，也沒有特別通知記者，據他所了解，最起碼有4、50個，至於成立王金平之友會主要目的，就是要整合各方力量，還能夠匯集各方資源，共同來為2020年國民黨能夠重新獲得政權來努力、奉獻，絕對不會脫黨參選。

此外，各地王金平之友會陸續出現連署王金平參選總統連署動作，是否連署已經啟動；對此，王金平說，他如果真的要去連署，一定是全國遍地開花一直去連署下去，事實上很多王金平之友會是主動幫他連署，他也沒有安排去連署，另外就是說，即使連署了一百萬張，那也是連署而已呀，會不會用上它是另外一回事，所以也不必在意這些問題。另記者也問王金平，國民黨總統初選階段，是不是對所支持的人已經不是這麼有把握所釋放的訊號，或者是帶風；王金平則回答「沒有這個考量齁！」

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