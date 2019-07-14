波士頓會台僑 陳菊：所有人團結一致對抗境外勢力介入！

2019-07-14 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文在本月11日展開自由民主永續之旅，今從美國動身前往海地繼續行程。同行的總統府秘書長陳菊繼續留在美國與僑胞交流，預定19日再與蔡英文會合。陳菊今在臉書發文分享與波士頓僑界人士會談，強調未來政府將會積極推動相關立法，期許眾人團結一致對抗境外勢力阻撓。

陳菊今天（14日）與立法院副院長蔡其昌及立委鍾孔炤到波士頓與台僑溝通，傾聽海外台灣人的心聲，並向其報告政府政策。陳菊回憶道，她在1979年美麗島事件發生前便造訪過這裡，再來1987年蹲完6年黑牢後又再次踏上這塊土地，相隔30年後的今天，第3次踏足波士頓，「波士頓不只是自由、豐富、多元而且科技人文兼具的現代都會，更是200多年前美國爭取獨立、爭取民主的起點。」

今天的會談也談及了各個攸關國家未來的議題，彼此交換不同的想法，同時也表達對於假消息及紅色媒體的憂心，「今天看到來自波士頓地區台灣同鄉會、台灣人公共事務會（FAPA）、『哲五（哲學星期五）』、『Boston Taiwan for Equality』及哈佛台灣同學會...等等那麼多的朋友們，大家雖然來自不同專業領域、不同的背景，但是同樣關懷台灣，我內心很高興也很感激。」

陳菊直言，台灣人辛苦爭取的自由民主、努力守護的國家主權面臨前所未有的威脅，這是不可否認的事實，承諾未來政府會積極推動相關立法，更重要的是所有人團結一致，共同阻擋境外勢力的介入，「正如同因為200多年前北美人民在麻州站起來爭取獨立與民主，才有今天強盛的美國」。

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