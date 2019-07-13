訪紐澤西台灣商會 陳菊：對台灣同鄉批評虛心檢討

2019-07-13 09:15

〔特派記者楊淳卉／紐約十二日報導〕總統府秘書長陳菊隨同總統蔡英文過境美國紐約，與蔡英文兵分兩路，拜會美國僑界與台僑溝通。陳菊於當地時間12日上午前往紐澤西台灣商會進行會談，陳菊稍早於臉書發文表示，聽到許多台灣同鄉的批評指教，一定會虛心檢討改進，這是民主台灣的素養，更是威權國家做不到的。

陳菊表示，陪同蔡英文總統抵達紐約後，感受美國對我們的高規格的接待，總統也陸續前往駐紐約使館，並與台灣17個邦交國常駐聯合國代表會晤，而她則與紐澤西台灣商會進行會談，討論台灣前進的腳步與未來發展。

陳菊說，聽到許多台灣同鄉的批評指教，我們一定會虛心檢討改進，這是民主台灣的素養，更是威權國家做不到的。

陳菊也說，施政不是一觸可及，我們用三年多的努力才終於逐漸看到政策的果實，外交關係更是如此，憑藉著蔡英文總統謹慎小心、但意志堅定的個性，讓台灣的國際定位一次又一次的突破。

陳菊表示，蔡英文總統用三年的時間，建設國家未來脫胎換骨的基礎，我們要繼續堅持下去，提升台灣邁入下一個里程碑。

立法院副院長蔡其昌及民進黨立委和鍾孔炤也隨同陳菊訪問僑界。蔡其昌受訪表示，鄉親提出的問題很多，大家發言意猶未盡，他認為應該多和僑界溝通。

蔡其昌說，大家很關心台灣的重要事項，針對這些事項有不了解的地方提出一些疑問，讓他們來回答，包括司法改革，蔡總統代理國家的整體方等，問題五花八門。

蔡其昌也提及，有部分鄉親提到蔡英文及行政院長賴清德未來合作整合的可能性，蔡其昌說，這題是由陳菊來回應，他想，賴清德多次說過，他支持初選贏的人，他認為未來問題不是很大。

有問到，這題陳菊回答，當時在初選過程，部分鄉親提到未來兩人合作整合，他想，賴院長多次說過，他支持聖選盈的人，他認為未來問題不是很大。他指出，很多在美國鄉親在初選時支持賴清德，很多鄉親認為經過了一場初選，這些力量在未來大選也應該整合進來。

至於賴清德近況，蔡其昌則說，賴清德選後應該都在休息，他想就讓他安靜的沈澱一下，「這是人之常情，剛選完而已。」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法