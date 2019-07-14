侯友宜參訪芬蘭諾基亞總部 借鏡5G技術發展智慧城市

2019-07-14 14:45

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜赴北歐4國進行市政考察，參訪芬蘭指標型企業諾基亞（NOKIA）及瑞典新創公司Findity，這是諾基亞公司首度接待台灣地方政府首長。侯友宜表示，將學習最新的通訊科技與技術，作為新北市招商、產業轉型及發展智慧經濟城市的參考。

NOKIA是芬蘭的驕傲，在手機發展面臨衰退下，邁向轉型之路，協助離職員工轉往新創事業發展，並持續開發5G網路。侯友宜表示，諾基亞當年是市場最受歡迎的手機，現在轉型成為國際知名的數位服務商，希望藉由參訪，學習最新的科技趨勢，探討5G帶來的翻轉式革命。

台灣諾基亞通信總經理劉明達介紹，諾基亞致力發展智慧城市整合管理系統，應用在水資源、建築工地、公共安全、行動監測分析等層面，其中路燈結合監視系統，讓侯友宜留下深刻印象。警方可透過鏡頭辨識歹徒語音及臉部面貌，幾乎沒有秒差地擷取現場影像，立即傳輸到雲端追緝嫌犯，後端指揮系統可即時派遣警力到場救援。

侯友宜談到，新北市從2011年起推動「科技建警」，未來將持續運用新科技，提升警方的執勤效率，打造綿密的社會安全網。

侯友宜體驗足球射門與機器手臂的5G科技遊戲，在4G守門員防守下，侯友宜輕鬆將球射入球門，但5G守門員卻迅速擋下侯友宜的射門，顯示5G科技的「低延遲」特性；此外，透過機械手臂的操作，可從遠端感受物品材質，如同實際觸摸物品，未來可協助醫生進行遠端手術，或運用到網路購物，侯友宜驚呼：「Excellent，有夠厲害！」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法