鄭文燦訪美：全球供應鏈由中移美 台電子業銷美增2成

2019-07-13 17:35

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦美東時間12日上午出席台美企業高峰會，會前受訪時表示，美中貿易戰之後，全球供應鏈逐漸從中國轉移回美國，今年上半年度台灣電子業到美國產品提高20%，台灣的企業夥伴對美國是可靠的、保護智慧財產權，相信未來台美經貿交流會更緊密。

據悉，蔡英文總統參訪美國團隊也參加12日的台美企業高峰會，也出現蔡總統與鄭文燦難得同框畫面。

鄭文燦指出，中美貿易戰後，台商回流專案按目前登記及審查通過的案件，預估到年底的投資金額會超過200億美金；以桃園為例，至今核准16件、金額約34億美金，且還在持續增加中，而桃園市政府成立台商回流專案小組，解決土地、水電及員工招募等問題，加速台商回流，另市府和經濟部設有單一窗口機制，解決廠商問題。

鄭文燦說，本次參訪除促成台美經貿對話、期待未來能有更多的合作與交流，在美主導的印太戰略下，台灣不只是民主夥伴，也是不可或缺的戰略夥伴，更是值得信賴的科技夥伴。

鄭文燦也提到，11日前往拜會美國商務部副助理部長Ian Steff，其對台美間的各項產業交流與投資，都非常有興趣且支持，Ian Steff也希望未來商務部可以在這方面多多促成美台間的經貿合作，此外，他也與國際貿易署主管亞洲事務的副助理部長Diane Farrell交換了城市治理經驗，並邀請她來台訪問。

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