2020副手呼聲高 鄭文燦：做選戰支持者角色

2019-07-13 00:58

〔記者楊淳卉／台北報導〕蔡英文總統競選2020競選總統，有外界建議由桃園市長鄭文燦擔任副手，對此，鄭文燦於美東時間12日上午出席於紐約舉辦的台美企業高峰會前受訪表示，他主要做「選戰支持者」的角色，他會把市長的角色做好，把桃園的工作做好，至於選舉的工作我會盡量幫忙蔡總統選舉連任。

蔡英文總統在美國紐約過境第二天，出席由美台商業協會（USTBC）與我國外貿協會（TAITRA）聯合舉辦的台美企業高峰會，鄭文燦負責邀台灣企業參與，會前並接受媒體訪問。

媒體問鄭文燦，「你跟蔡總統合作無間有可能延續到2020嗎？」鄭文燦表示，他會盡力幫忙蔡總統，不只是落實執政理念，也希望完成連任目標，但他主要責任就是做選戰支持者這樣的角色。

媒體追問鄭文燦，「副手部分有可能嗎？這也是支持她，民間呼聲很高？」鄭文燦說，他認為所有政治人物在當選的時刻，他的心中應該是感謝的，他跟選民之間有無形的契約，對自己也要有所期許，要能夠完成任期當中的每項工作，這對所有政治人物都是一樣的。所以他一直說，「我會把市長的角色做好，把桃園的工作做好」，至於選舉的工作，他會盡量幫忙蔡總統選舉連任。

鄭文燦表示，今天來這邊參加活動其實不是政治行程，是促成台美經貿對話、促成更大的合作，在印太戰略底下，台灣不只是民主的夥伴，也是不可或缺的戰略夥伴，更是值得信賴的科技夥伴，這個主題是很好的，並沒有什麼選舉布局的味道。

媒體也提到，今天出席台美企業高峰會，之後是否也會陪蔡總統出席其他在紐約活動？鄭文燦說，這個行程是美台經貿高峰論壇，剛好2019全球城市挑戰論壇（GCTC）訪問團從華府到紐約，所以參加這個行程，當然蔡總統能夠出訪，很不容易，特別這次在紐約是兩天行程，有些行程他是有參與的，有些沒有，因為接下來還有其他行程。

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