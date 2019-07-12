郭台銘稱鄭文燦想當副手 林濁水：選情告急就亂掰

2019-07-12 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人郭台銘欲收購Lamigo球隊失敗，郭稱是遭「政治力介入」，還指稱起因是桃園市長鄭文燦想要當總統蔡英文副手；民進黨新潮流派系大老林濁水對此抨擊，「選情告急，就這樣亂掰」，要郭董去問一問「副總統」一職的功能。

林濁水今（12）日在臉書表示，郭台銘說：「鄭文燦想要當小英副總統，他一定要盡力的挺」，林認為郭台銘現在是「選情告急，就這樣亂掰，講出話很外行」，因為當直轄市長，甚至是當行政院轄下的部長，揮灑空間都要比「副總統」一職來得更大，當4年副總統，「慣例是整個人在政壇的邊緣化」。

林濁水解釋，「副總統」一職若遇上做得好的總統，沒人會歸功於「副總統」；若總統做得差，「副總統」還會被連累，在台灣成為卸任副總統「沒有前途己經成鐵率」，因此要讓明日之星結束前途「最好就是請他當副總統。鄭文燦要爭副總統？郭台銘有沒有搞錯？」

林濁水分析，在美國有「副總統」制度，但歐盟多國沒有這個職務，在歐盟裡面有14國直選總統，除了賽普勒斯為族群平衡，替土耳其裔民眾著想而有「副總統」制度，其他13國「清一色沒副總統」，這背後的原因是什麼，「要選總統的郭台銘最好問一問再說。」

林濁水臉書全文

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