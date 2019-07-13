獨家》紅色滲透23家網媒 國安單位調查負責人與特定境外勢力往來

2019-07-13 10:54

〔記者李欣芳／台北報導〕中國國台辦旗下的「中國台灣網」日前發表「今日蔡當局霸道拔『管』，明年民眾輕鬆拔『蔡』」文章，被23家台灣網媒同步全文轉貼，中國紅色勢力透過「內容農場」網站滲透台灣，引發各方關注，據悉，我國安單位已針對此事展開調查，目前已掌握特定人士，包括掌握同時經營這次事件多家網媒「民生新聞網」、「指傳媒」、「慈善新聞報」等網站的「指動傳播科技有限公司」等相關負責人，並掌握其背後的關係脈絡。

國安單位也掌握相關人士與特定境外勢力的往來，將進一步調查其成立網站的動機、同步轉貼中國官媒文章的目的，以及與特定境外勢力是否有進一步的串連計畫等。

據悉，連日來行政院與總統府包括國安會等單位共同會商紅色勢力滲透台灣23家網媒一事，研判這是紅色勢力發動的訊息戰，是有組織、有計畫的行為。府、院因此高度關注，總統府發言人丁允恭日前也表示，23家台灣網媒同步照抄中國官媒、對政府不實打擊的現象，證明這樣的威脅確實存在，而且影響甚鉅，今天的紅色滲透事件，正證明「禁止中共代理人」相關法案等修法的必要性與急迫性。

公民記者林雨蒼日前臉書進一步揭露，轉貼中國國台辦旗下「中國台灣網」文章的23家台灣網媒，其中包括「民生新聞網」等多家網站都是由同一家公司「指動傳播科技有限公司」所經營的傳媒網站，另有幾個則是由單一公司所經營的網站。

府院知情官員表示，事實上，在公民記者揭露具更體的訊息之前，我國安單位就已掌握「指動傳播科技有限公司」這家公司同時經營多家網站，府院經會商，行政院也已指示調查局全力支援國安單位展開調查。

基於紅色勢力的滲透將構成台灣在國安及民主的重大威脅，這次是由國安單位政府高層由上而下發動調查，國安系統與調查局正全力追查此事。

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