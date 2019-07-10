中國新霸權崛起「紅色滲透」 卓榮泰：民進黨須掌握

2019-07-10 16:54

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為了解中國影視作品對台「紅色滲透」情形，民進黨今日中執會邀請政大傳播學院兼任教授李政亮專案報告「中國影視的紅色元素及其對台灣的衝擊」，民進黨主席卓榮泰在會中裁示，對於中國新霸權崛起所採取手段，民進黨要有所掌握。

民進黨發言人周江杰轉述提及，卓榮泰主席在會中表示，中常會最近一系列關於「紅色滲透」主題，本週聚焦在中國影視產品的輸出，除了讓在座各位深入瞭解中國文化戰略，對於中國新霸權崛起採取手段，「我們也要有所掌握」。

卓榮泰指出，過去中國對台灣的恐嚇多半以武力來呈現，經過這麼多年，中國瞭解到更重要的是「溫水煮青蛙」效果，中國有計畫的進行文化輸出，用意在培養高度忠誠的劇迷，逐漸形成亞洲文化新霸權。

卓榮泰提及，面對中國文化霸權崛起，民進黨政府在2000年執政時陸續成立客家電視台、原住民族電視台，以及上週成立的台語電視台，這一路走來，始終為了建構台灣文化主體性在努力。

今年6月，更成立文化內容策進院，可說是歷經多年努力的結果，台灣要走出去必須要打國家隊，從過去代工走向合作的模式。

卓榮泰舉例，例如之前的「通靈少女」、「我們與惡的距離」等等，都證明台灣有能力在華文文化市場佔有一席之地，而台灣也必須要說自己故事，重建以台灣人文為主體的文化自信。

卓榮泰強調，「民主的生活」是台灣的最大公約數，儘管民主會受到挑戰，但也證明民主價值機會。如同前幾天他訪美國訪問所說「保衛大台灣，抗衡新霸權」，面對中國新霸權崛起，民進黨會為台灣人民持續守護台灣民主。

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