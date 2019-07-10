買下台灣？媒體曝中國補助前3名 時力：拿中國錢回台選舉

2019-07-10 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量黨臉書專頁今（10）日晚間分享了《READr》的專題報導〈錢進來，人出去，中國讓你發大財？！解密臺商領取的中國補助款〉，質疑旺旺、頂新、鴻海等3個集團「拿中國的錢回來台灣做媒體甚至選舉」，並警告台灣大眾「中國正在買下我們的生活」！

據貼文指出，旺旺、鴻海、頂新這3家「領最多中國補助款」前3名的台灣企業，卻一步步掌握了台灣人的媒體、飲食、體育、3C等領域，現在甚至可能入主台灣的政府，時代力量不禁質疑：「被買下的究竟只是企業，還是我們的生活？」

根據《READr》專題報導指出，近十年來旺旺集團共計收取中國158億元的補助，鴻海集團則收取126億元，頂新收受119億元，為前三名。對此，時力強調，「企業得到一般各國政府的補助，或許還沒有大問題，偏偏中國不是個正常的政府」，指出中國明顯是在對台進行「以經促統」的戰略，時力也特別指出「收取中國補助第二多的鴻海集團，他們的創辦人目前還是台灣未來可能的總統候選人」。

時代力量也不忘呼籲大眾，「強化民主防衛機制，或許聽起來很遙遠。」但他們也表示，想要守護的指示「可以呼吸自由空氣的日常」，如此看似簡單平凡，卻飽受威脅的權利而已。

據了解，媒體曾於今年4月披露「中國旺旺」自2007年以來一共收取中共總計152億元的補助款，後者並發4點聲明駁斥，稱此為中國政府招攬台商手段，並非獨厚該公司。隔（4/24）日「旺旺中時」旗下《工商時報》刊出〈大陸補貼台商 鴻海是大戶〉一文，將矛頭指向鴻海集團。據本報報導指出，鴻海旗下子公司年收43億中國補助款，對此鴻海集團並未有所回應，經濟部投審會接受質詢時表示，會同陸委會、NCC進行調查了解。陸委會主委陳明通則表示：「（郭台銘）必須接受全民檢視」。

時代力量臉書請見：

〈錢進來，人出去，中國讓你發大財？！解密臺商領取的中國補助款〉

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