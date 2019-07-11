暫離政治紛擾 賴清德低調出國

2019-07-11 22:45

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨規劃7月底將完成區域立委布局，包括不分區提名，沉寂多日的前行政院長賴清德動向，再度被關注是否會接受不分區提名；不過，親賴的朋友圈傳出賴清德近日出國，將暫離「政治紛擾」。

民進黨總統初選後，前行政院長賴清德保持低調，除了曾在學生社團舉辦「反送中」活動默默靜坐支持，以及出席地方社群活動，顯少在公開場合露臉，大都是私人訪友行程，上週前民進黨市議員陳文賢不幸車禍往生，他獲悉後第一時間也趕至陳家捻香悼念。

可是，政壇話題仍圍繞在他身上不斷，包括「蔡賴配」、不分區立委等各種傳言都有。尤其行政院長蘇貞昌、民進黨主席卓榮泰也都釋出與他聯絡商議訊息，他的未來動向再受關注。

親賴的友人說，其實現在外界各種說法都不是賴清德本人意願，或許也有來自支持者的關心，希望他為民進黨奮戰，可是「關心」也不要變成去傷害賴與民進黨的情感，製造當事人無謂困擾。

也有支持者認為，賴清德堅守「台灣價值」立場，是很有定見的政治人物，未來如何持續在「壯大台灣」這條路努力，他自有打算，外界實在不必為他憂心。

綠營人士說，賴清德若獲不分區立委提名，樂觀其成，將可發揮「母雞帶小雞」作用，提高團結戰鬥士氣，只是蔡英文總統及賴本人的想法如何，外界無從置喙。也有人認為，最後應該是由總統蔡英文親自與賴本人商量，共同促進民進黨整合力量。

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