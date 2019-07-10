立委選戰時力挖牆腳？ 卓榮泰：盼現任立委選區彼此尊重合作

2019-07-10 14:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨今日下午中執會將通過首波徵召區提名名單，民進黨主席卓榮泰會前受訪表示，跟任何政黨合作都是開放的，過去時代力量與民進黨也有合作，希望基於對現任者彼此尊重合作的方式，雙方繼續朝這個方向一起來計畫。

卓榮泰指出，至於其他選區就一起努力，「現任立委選區就彼此尊重，其他地區一起努力打好選戰」，身為執政黨最怕的就是立委席次減少，不是只有一個政黨挖牆腳而已，其他政黨也都在挖，所以就做好參選及輔選工作，鞏固自己力量。

針對花蓮選區徵召蕭美琴的狀況，卓榮泰也提及，花蓮方面雖然國民黨提名狀況確定，不過還有極大的變化，民進黨會比較慎重處理，蕭美琴委員在花蓮多年，地方上對她參選一致認為沒有替代人選，應該多讓她多一點空間思考，繼續在花蓮實際上幫助是什麼。

卓榮泰說，蕭美琴對花蓮有很大使命感，若參選一定要讓花蓮人來支持她，要讓什麼力量來幫助花蓮，蕭也一直朝此方向努力。至於不分區立委方面，將在成立不分區提名委員會後，再來做人選及排名，不分區提名委員會預計在7月成立。

對於近期是否有與前行政院長賴清德聯繫，卓榮泰指出，在訪美之前有與賴通過電話，雙方之間也有一些朋友都有在溝通。

前新竹市議員鄭宏輝則說，他對選舉當然有信心，中執會今天將用徵召方式確定人選，時代力量有在新竹市提名人選，4年前也是「三腳督」情況，會全力以赴保住席次，時代力量的對手顏值很高，讓他壓力很大，選舉是顏值、氣質都很重要，幸好自己還有點顏值。

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