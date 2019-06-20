賴清德臉書尋人 只為跟他們說這句話

2019-06-20 09:15

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨黨內總統初選升溫，民進黨則是在昨天正式提名蔡英文總統競選2020大選，蔡英文昨天正式接受黨提名，致詞時特別向黨內對手、前行政院長賴清德致謝；賴清德今天一早一度將臉書封面換成「團結台灣」。賴清德子弟兵、民進黨立委郭國文受訪表示，2020還是很危險，民進黨沒有分裂本錢，初選後就是團結的開始，賴清德也在臉書尋找過去被拍到幫他加油的支持者們，希望有機會跟他們說感謝。

民進黨總統初選已於13日結束，賴清德的謝票行程還在持續中，今天賴也在臉書展開尋人啟事，希望大家幫他找出之前車隊遊行途中，送上毛巾、咖啡、痠痛藥膏還有追著車子加油的民眾。

賴清德指出，當時車隊行進間，能停流的時間短，連名字都沒來得及留下，只能藉著照片來尋人，也感謝這些朋友的送暖。

賴清德希望網友幫忙尋找照片中，是否有認識的親友在當中，讓他能有機會再跟照片中人道謝。

而賴清德的臉書封面一度換成團結台灣，有網友表示，仍希望堅定唯一支持賴清德，非賴不投，也有網友表示，台派大團結，齊力對抗國共兩黨。

對此，郭國文表示，初選到現在支持者需要一些時間沉澱，2020總統、立委大選還是很危險，民進黨沒有分裂本錢，初選過程有競爭，但初選後就是團結的開始，這是民進黨的傳統，應該要開始面對未來的選戰。

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