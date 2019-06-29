彌合之旅？蘇貞昌已和賴清德約見面

2019-06-29 09:43

〔記者洪瑞琴／台南報導〕行政院長蘇貞昌今天參訪台南美術館二館、司法博物館、台灣文學館，他受訪透露，已經和前院長賴清德通過電話，何時約時間面，等前院長聯絡。

蘇貞昌表示，他和賴清德是老朋友，初選後的心情他可以理解，這個過程他有過經驗，可以跟賴好好分享經驗之談。至於約何時間他並未透露。

由於蘇揆拜訪的行程非常密集，每個行程只約半小時，外界認為他這次來台南是要跟賴清德見面，賴系立委，黨內需要整合大團結，今天這時候跟賴清德見面也是理所當然。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法