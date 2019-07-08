蘇貞昌說明擲筆是家鄉習俗 潘恒旭：我屏東人從沒聽過

2019-07-08 10:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕韓粉臉書粉專流傳行政院長蘇貞昌出席殉職警員李承翰告別式丟筆影片？政院第一時間澄清是造謠，該影片地點在屏東、且喪禮上擲筆是家鄉習俗；高市觀光局長潘恒旭今透過臉書指出，他是屏東人、從沒聽過告別式丟筆習俗，院長做錯就說聲道歉，不要硬拗硬掰，不然繼卡神院長後多一個拗慢院長的封號。

針對韓國瑜網路粉絲社團上，昨瘋狂流傳一則行政院長蘇貞昌出席殉職鐵路警員李承翰告別式的造謠影片，政院聲明指影片為蘇揆出席某屏東鄉親告別式畫面，並非李警員的告別式。

政院強調，此動作遭抹黑是對逝者不敬，皆為惡意扭曲，特在此鄭重澄清，蘇揆事後也在臉書發文說明，「稍早網路流傳一則我出席殉職警員李承翰告別式，還指控我不情不願、簽到時刻意摔筆的造謠影片」。

蘇揆強調，影片中的擲筆動作，是小時候家鄉習俗，喪禮上簽名後擲筆，代表不希望這種憾事再發生，如同現在都還有送毛巾表示斷根、弔喪不送客、不說再見等習俗，都是相同道理。

蘇揆感慨，用逝者名義來操作抹黑，不但惡意扭曲，也對往生逝者非常不敬，特別在此鄭重澄清，警方已偵辦，也請各位朋友不必再傳侮辱逝者的抹黑影片。

潘恒旭上午透過臉書指出，他是屏東人，從來沒聽過告別式丟筆的習俗，院長做錯了就說聲道歉，不要硬拗硬掰，不然繼卡神院長後多一個拗慢院長的封號。

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