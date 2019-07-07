蘇貞昌致哀畫面遭惡意抹黑 喪家說話了...

2019-07-07 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕今天在網路上瘋傳一則假新聞影片，內容指控行政院長蘇貞昌出席殉職勇警李承翰的告別式時，在簽到的時候摔筆，痛批蘇貞昌態度惡劣。對此，不只警政署澄清這是假新聞，蘇貞昌本人也在臉書上還原現場，連喪家也跳出來替蘇貞昌抱屈，表達對散播謠言者最強烈的譴責。

這段不實指控的影片流傳，蘇貞昌澄清這影片其實是本月6日到屏東縣出席另一場公祭，並解釋影片中的擲筆動作是家鄉習俗，「代表不希望這種憾事再發生，如同現在都還有送毛巾表示斷根、弔喪不送客、不說再見等習俗，都是相同道理」。警政署也痛批影片遭有心人士移花接木謊稱影片中是因公殉職員警的告別式，企圖抹滅政府照顧警察的美意，甚至挑起對立。

這次假新聞事件，也引出該場屏東鄉親告別式的喪家到蘇貞昌臉書留言，表示當聽到網路上對蘇揆的指控，對院長感到十分抱歉，重申這影片並非李承翰的告別式，「蘇院長當日至恆春對我母親的公祭，全程都非常的莊嚴隆重，並對我母親的事蹟深感敬佩」，沒想到蘇揆特地南下出席公祭，卻被有心人士惡意抹黑，「此不只對蘇院長的人格嚴重損害而且對亡者非常的不敬，非常不道德」同時也表達對不實謠言傳播者嚴重的譴責。

蘇貞昌也隨即在臉書上回應：「十分抱歉，政治的抹黑竟給您家裡帶來那麼多困擾，實在非常沒必要、我也絕不容許這樣的行為，再次請您節哀，祈平安圓滿。」

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