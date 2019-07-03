改革不能沒有朱立倫？ 小英嘴角失守這樣說…

2019-07-03 23:26

〔記者黃美珠／新豐報導〕民進黨總統蔡英文幫國民黨總統黨內初選參選人朱立倫輔選嗎？小英總統今天到新竹縣視察養豬業，被媒體這樣提問時，她忍不住嘴角失守！

原來近來朱立倫使用小英的照片當文宣，指她講過「改革不能沒有朱立倫」，小英總統說，那朱立倫也應該說，「改革不能沒有宋楚瑜啊！」因為他們2人都在2016年跟她一起選舉。

「移花接木不是正常政治人物會做的事」

蔡英文說，這句話是她2016年勝選的時候，她希望大家都可以一起團結起來進行改革，包含當時她的對手。她認為，朱立倫把這個話這樣子的移花接木，看起來應該不是一般的、正常的政治人物會做的事。

小英總統當場反問媒體說，「他不是說他自己是正常人嗎？」

媒體詢問，國民黨主席吳敦義在中常會上說，民進黨推的法案是為獲取選舉利益，只顧選舉不顧民生，明年1月要讓「獨裁退步黨」全面下架。而郭台銘也聲援台大校長管中閔說小英是獨裁。

蔡英文說，吳敦義這樣講有失公允，也有些失格。民進黨做的每一件事情都是為了國家來考慮。現在所通過的很多法案，其實就是為了國家根本的利益跟改革要做的事情。所以他那樣的形容民進黨事不好、也有一點失格。

至於管中閔的事，現在已經是公懲會依據法律和規則審理中，她不方便對個案評論。但她希望社會能用就事論事的角度來看本案，不要流於太過政治化。

而對於新黨所推的總統參選人楊世光拿性別、婚姻來做文章，總統蔡英文說，這在台灣能接受的人並不多，絕大多數人都會反感，大家還是要一起努力為下一個世代打拚。她覺得楊世光的一些評論並不恰當。

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