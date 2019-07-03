廣告疑盜用小英照片 朱立倫：我跟馬英九也被綠營用過

2019-07-03 12:23

〔記者黃欣柏／台北報導〕臉書專頁「只是堵藍」昨爆料前新北市長朱立倫的初選廣告疑似盜用總統蔡英文的照片，廣告上還放上「蔡英文：台灣未來改革的路上，不能沒有朱立倫」等文字，疑似移花接木放上蔡總統沒講過的話。對此，朱立倫今受訪稱蔡總統確實有講過這句話，並反嗆自己跟前總統馬英九的照片也曾被綠營使用過多次。

朱立倫表示，蔡總統的確講過這句話，這是事實，而且所有政治人物的照片，包括他跟前總統馬英九的照片，也都被綠營使用過很多次，「這樣是不是代表民進黨也在盜用國民黨政治人物的照片？」

朱立倫受訪時也再度提到，針對鴻海前董事長郭台銘拋出0到6歲新生兒由國家養，他認為怎麼養、養到什麼程度及財源怎麼來，郭董都應該先問專家意見，這最後還是得回歸政府預算，郭先前說不會動用政府預算是錯誤且不可能的事情。

對於郭表示要課徵富人稅，朱立倫也說，只要問一下專家就知道是否可行及能課到多少稅。他強調，自己也長期主張課富人稅，但這需要務實的判斷，因此還是要請郭台銘先詢問專家意見。

另外，對於南投縣長林明溱拋出「郭朱配」想法，朱立倫回應，現在不管誰跟誰配都是空談，因為大家目前都還在全力以赴面對初選，他相信自己是最適合的人選。此外他也表示，誰都不可以脫黨參選，初選完後大家都要團結在一起。

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