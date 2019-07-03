慶賀口蹄疫撲滅 小英視察養豬戶：讓台灣豬肉賣得出去

2019-07-03 22:05

〔記者黃美珠／新豐報導〕從哪裡跌倒就從哪裡爬起來！總統蔡英文今天到新竹縣新豐鄉視察養豬戶，因為當年震驚全台的首宗口蹄疫疫情通報，就來自新竹縣，辛苦了22年，今年7月台灣正式「拔針」成功，明年可望脫離口蹄疫疫區，總統以見證這個得來不易的防疫成果的心情，來到新竹縣為台灣加油、為台灣的畜牧業加油！

小英總統今天由農委會主委陳吉仲、新竹縣副縣長陳見賢等人陪同，到新豐鄉養豬戶徐元龍處與新竹縣畜牧業者座談。視察期間，總統蔡英文一度對「趕豬棒」感到好奇，養豬戶徐元龍還當場示範如何此使用。

徐元龍抱怨畜牧業缺工問題。新竹縣毛豬第3運銷合作社理事主席陳進裕則說，新竹縣沒有化製場，希望中央幫忙解決。副縣長陳見賢建議，新竹縣環保用地少之下，或可用縣內遠離人煙的台糖土地。

負責簡報的新竹縣家畜疾病防治所所長彭正宇則吐露基層動物防疫人力嚴重不足的困境。

農委會主委陳吉仲說，已決定補實基層獸醫人力，且提高專業加給。至於缺工部分，已有400個國外勞動力進來酪農業，用不完可以調到養豬的產業。農委會後續會請勞動部調查所有畜牧業，啟動引入國外的勞動力，但不會大幅開放，只針對有實際需求的。

而新竹縣沒有化製場的問題，陳吉仲說，短期他認可在肉品市場設立小型化製設備。之前為了防堵非洲豬瘟，農委會曾盤點過所有台糖土地，長遠來看，土地部分中央會跟台糖討論，設備和後續的營運則會跟新竹縣府商討，他認為新竹應該可以設置。

總統蔡英文說，這22年來因為口蹄疫，國內養豬產業損失高達1700億元。現在疫情雖被根除了，但仍有可能會再回來，所以大家絲毫不能鬆懈。

她說，政府下一個挑戰就是讓台灣的豬肉賣得出去、且賣到一個好價錢，她相信只要拿出前一階段大家通力合作的精神，一定會讓台灣的豬肉在國際市場上變成很受歡迎的產品。

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