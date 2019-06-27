與我斷交？日經：索羅門總理稱今年底前做決定

2019-06-27 23:21

〔記者茅毅／台北報導〕我國友邦之一的索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）在26日前接受《日本經濟新聞》專訪時指稱，他將在聽取索國派遣至萬那杜等國的考察團的報告後，於「今年內」決定索國對台灣、中國的外交方針，究竟是維持與台灣的外交關係，抑或轉而和中國建交。由於索國不只接受台灣援助，傳統上也受到距離相近、關係深厚的澳洲提供的經援，因此索國政界的有力人士認為，索國是否改變其針對兩岸的外交政策的討論，亦與欲藉此吸引台、澳兩國給予其更多援助有關。

蘇嘉瓦瑞此前接受路透訪問時聲稱，對於台灣及中國，索國未必是兩者擇一，也可能兩者皆有。由於索國戰略地位重要，位處美國和中國爭奪霸權的最前線，因此國際間關切索國接下來在兩岸間做出的外交判斷。對台灣而言，其現有17的邦交國中，南太平洋島國就佔6國，約62萬人的索國更是這6國中人口數最多的國家。而索國對澳洲同樣是地緣政治上的要衝。

蘇嘉瓦瑞接受日經訪談時提到，與中國互有往來，但並非中方的外交當局人士，即坦承持續和中國進行非正式對話。自1983年以來，索國雖與台灣維持邦交，惟中國乃索國木材等出口品的最大外銷市場，佔索國對外貿易額約60％。索國4月大選後，蘇嘉瓦瑞政府上台。

蘇嘉瓦瑞所說的考察團，係指旨在分析手頭拮据的國家為了還債把其港灣等基礎設施讓渡給中國的「債務陷阱」的風險，而前往與中國有外交關係而且接受中方在興建公共建設等援助的巴布亞紐幾內亞、斐濟、薩摩亞等國。

根據澳洲智庫「洛伊國際政策研究所」（Lowy Institute），自2011年到2018年，索國從台灣獲得的援助總額為9400萬美元。在此同時，中國則對人口只有索國約3分之1、經濟規模也只有索國60％左右的薩摩亞，給予1億6800萬美元的經援。對此，索國執政黨內部即傳出不滿聲音，認為索國和與中國皆有邦交的巴紐及萬那杜相比，索國目前的經濟發展慢了10年以上。

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