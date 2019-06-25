評估台、索關係 索羅門群島代表團本週出訪7國

2019-06-25 00:24

〔記者茅毅／台北報導〕路透24日報導，台灣17個邦交國之一的索羅門群島（Solomon Islands），將派一支代表團出訪萬那杜、斐濟、薩摩亞獨立國（Samoa）、東加和巴布亞紐幾內，這5國均與中國有邦交。該特遣代表團由索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）成立，旨在「檢討」索、台關係。該代表團團長傅貴（John Moffat）表示，此行將於本週啟程，行程也將包括北京與台北。

傅貴說，該代表團將藉由前述的萬那杜等5國做為「個案研究」，了解這些國家有哪種發展關係、它們獲得哪種援助、它們可能有哪種條件或缺乏哪些條件、哪種治理。他還說，他們將盡職審核、調查。

傅貴聲稱，「這不是二選一，也可以是兩者皆是」，「因為中國是大國，所以有些國家對於與中國有關係的國家的發展方式感到擔憂」。

索國3分之2的出口品銷往中國，正估量其在兩岸間外交轉向的價值。傅貴提到，該共7名成員組成的特別代表團，最快可能於27日出發，期間將不排除與任何外國領袖、外交官員及企業領袖見面。

索國自1983年以來即承認台灣，值此中國尋求擴大其在太平洋的影響力及存在感之際，倘若索國轉而與中國建交，索國將是一個極具價值的籌碼。

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