將官晉升》總統：穩定兩岸情勢絕不是妥協讓步、委屈求全

2019-06-27 11:17

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今日舉辦108年將官晉升典禮，並邀請總統蔡英文到場訓勉。蔡英文演說時特別提及敵情威脅，她說，中共試圖破壞區域和平局勢，透過外交、軍事與滲透威脅台灣，面對中國軍事挑釁和恫嚇，政府必將更堅定地為保衛主權努力。而穩定兩岸情勢不是妥協讓步、委屈求全，而是要確保國家主權完整，讓世代台灣人享有民主生活方式。

國防部108年下半年將官晉任典禮，共有6名中將、13名少將獲得晉任，蔡英文表示，近年來中共透過外交手段、軍事威脅、政治滲透等各種方式影響台灣，企圖衝擊台海穩定現狀，造成周邊國家緊張，面對中共的軍事挑釁恫嚇，政府必將更堅定為保護中華民國主權而努力，為穩定台海區域穩定奮鬥。

總統表示，面對中共試圖破壞區域和平的行徑，台灣須更加團結，穩定兩岸情勢，絕不是妥協讓步、委曲求全，而是必須確保國家主權完整、國土安全，讓世世代代台灣人都可以享受、擁有民主的生活方式。

蔡英文表示，國軍改革還會面臨許多挑戰，期勉各位晉任將官莫忘從軍報國的初衷，時時以捍衛中華民國為己任，不辜負國家的託付與全民的期許，她身為總統，也一定會捍衛軍人的尊嚴，也請大家和他一起為國家開創更美好的前途。

國防部長嚴德發演說時也表示，近年來中共持續擴充軍備，操作各種文攻武嚇手法，威脅區域穩定與和平，國軍除了要強化自己的實力，維護國家安全，更要貫徹總統「國土主權，寸步不讓；民主自由，堅守不退」的指示，為捍衛中華民國的永續發展，維護台、澎、金、馬2300萬同胞民主自由的生活方式，恪盡職責。

嚴德發表示，國軍是一支仁義之師，「不求戰、但不畏戰」是國軍一貫信念，當國家安全與人民生命受到威脅時，國軍必定挺身而出。

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