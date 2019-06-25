張善政嗆小英連任「台灣完蛋」網友製圖一張圖狠打臉

2019-06-25 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長張善政今（25日）出席前衛生署長楊志良新書發表會，被問到如何看待外界喊出「韓張配」時，他表示，不排除當副手，還稱「絕對不能讓總統蔡英文連任，否則台灣就會完蛋」。對此，有網友製圖打臉，指張擔任閣揆時，各項經濟數據都慘輸目前的蔡政府。

張善政今出席楊志良「中華民國如何不亡」新書發表會，被問及如何看待外界喊出「韓張配」時，他表示，目前最重要就是不能讓民進黨繼續執政，也說不排除擔任副手，首要目標是絕對不能讓蔡英文連任，「如果蔡英文連任，台灣就會完蛋」。

對此，臉書粉專「奉命刑事」整理數據並製作一張表格，指出和蔡政府時期相比，張善政當行政院長時，失業率、台股指數、基本時薪以及人均GDP表現遜色許多。

圖表中可見，馬政府2016年2月失業率3.95%，蔡政府2019年2月失業率3.72%，張善政任閣揆時高出0.23%。

至於台股指數，張善政任內高點僅8812；蔡政府則是11270；張善政任內基本工資時薪也只有120元，現在的基本工資時薪則到達150元，而張善政任內人均GDP只有22572元美金，少於2018年的25026元美金。

「奉命刑事」對此狠酸：「說個笑話，這個人說自己是經濟專家，看守內閣哪來的自信？」還tag「處理垃圾時間的閣揆哪來自信」。網友也留言酸說，「623條例，應該要考慮這人的論調」、「你當總統台灣才完蛋！」、「少在那邊刷存在感！」、「之前說華為後台程式沒問題的時候。他的言論就已經被我當放屁了」。

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