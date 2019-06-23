台南震災張善政曾撥200億？黃偉哲駁韓國瑜：不實謠言

2019-06-23 11:10

［記者劉婉君／台南報導］高雄市長韓國瑜昨天在台中造勢時表示，前行政院長張善政曾在台南震災時撥200億元給台南，對此，台南市長黃偉哲今天反駁，當時中央撥補20多億元，張善政提到的200億只是構想，根本就沒有付諸實施，不知道為什麼會有這樣子不實謠言的散佈。

黃偉哲說，2015年台南發生很嚴重的登革熱的疫情，總計有112人，並非韓國瑜所說的217人，當年中央補助1100萬元，地方動用第二預備金大約1億元。2016年登革熱疫情減退，未再傳出死亡，中央後續補助3000萬，加上地方的第二預備金，總共是花了4000萬，中央對台南市的補助，從來沒有像這次中央對於高雄市的補助這麼多。

黃偉哲指出，高雄氣爆發生時，前行政院長江宜樺訂了三個原則，不編特別預算、不立特別法、不設特別機構，被批評為冷血，而行政院長蘇貞昌在韓國瑜提出要求補助5300萬的計畫之後，約1個禮拜內就批准了，兩者態度差別很多。對於高雄市發生登革熱這樣一個災難，台南市也覺得唇亡齒寒，需要和舟共濟，隨時願意去幫忙高雄，但是，請不要用不實的數據、用不實的態度來謔言，全國的民眾都在看，紀錄都斑斑可考，不容任何人污衊。

黃偉哲進一步以衛福部的資料說明，強調同樣面對登革熱的疫情補助，即便當年台南有很多傷亡，中央給的補助也沒有高過高雄市，現在的民進黨政府對於高雄市的疫情事實上是非常認真的、劍及履及的，馬上就把預算與資源交給高雄市政府。

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