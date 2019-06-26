韓國瑜屢遭模範生嗆聲 蔡英文嘆口氣這樣說...

2019-06-26 12:35

〔記者吳政峰／台北報導〕韓國瑜去年底才當選高雄市長，就汲汲營營於總統大位，這半年間不但在別的縣市舉辦數場造勢活動，還以爭取登革熱預算為名突襲立法院，被外界評為無心市政，更被合影學生連環嗆，這一切看在總統蔡英文眼裡非常感嘆，26日特別提醒韓國瑜要多注意高雄，不要權力中毒，忽視了選民的期待。

韓國瑜近來屢遭學生嗆聲，且頻率有日益增加的趨勢，蔡英文今天出席「108年反毒有功人士團體績優毒品危害防制中心」頒獎典禮時，被問到有沒有注意到此事，她嘆了一口氣說「這件事情不用注意就已經會看到了」。

蔡英文還以總統之姿向韓國瑜喊話，指去年的高雄選舉中，韓獲得了很多選票，每一張選票都是一位市民對他的期待與託付，希望他在參加國民黨內總統初選「之餘」，真的要多多注意高雄市政，才不會有權力中毒的現象。

蔡英文認為，人民用選票把未來託付給我們，當選後就應該履行選民的期待，執行上或許會遇到一些困難，這些困難可能來自在野或部分人士基於各自利益或政治考量，但執政者必須一一克服，因為「權力來自全民的託付」，同意的道理希望韓國瑜也要履行對高雄市民的期待，「尤其他現在還在爭取選總統的機會不是嗎？」

另外，柯文哲之前拋出雙子星案，要求中央趕快處理，26日再就此事酸蔡英文「我都已經在媒體講那麼清楚，還要進來講，要去官邸跟你拜訪喔？」蔡英文則採冷處理策略，表示總統的責任是要先讓國家有一個好的制度，再交給好的執政團隊來執行，不會干涉個案。

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