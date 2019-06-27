薛瑞福稱台灣為「國家」 強調美國對台軍售常態化

2019-06-27 07:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國《時代》雜誌24日報導，川普政府為與北京達成貿易協議，尚未對總價20億美元的M1A2戰車與飛彈等對台軍購案採取行動。對此，美國國防部印太事務助理部長薛瑞福表示，雖然無法談及軍售的確切時間，但美方曾討論對台軍售常態化，致力讓台灣成對外軍售的常態合作夥伴。

綜合媒體報導，薛瑞福（Randall Schriver）26日出席華府智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）一場有關美國印太戰略的會議，他談到台灣時說出「我認為台灣是個國家」，但薛瑞福會後被追問時，指「國家」是美國對重要安全夥伴的慣用稱謂，美方的政策並未改變。

關於台灣在印太戰略的角色時，薛瑞福表示，台灣是美國在印太區域的重要安全夥伴，與美國共享價值，並為自由開放的印太秩序做出貢獻。薛瑞福說，基於自身安全的考量，台灣支持美國印太戰略的一個方式是投資自我防衛能力，落實整體防衛構想，必須讓中國不想採取軍事手段。

對於《時代》雜誌報導美國對台軍售被擱置一事，薛瑞福指出，無法針對單一軍售案做出評論，軍售沒有確切時間表，但美方討論過對台軍售程序應採取常態化，讓台灣成為「外國軍事銷售」（FMS）的常態合作夥伴，過去等待時機的包裹式軍售作法已被揚棄，美國將視台灣為正常的安全支援夥伴。

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