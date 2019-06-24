韓國瑜台中造勢後垃圾「漫出來」 韓粉攤商理由是這個

〔即時新聞／綜合報導〕韓國瑜造勢大會22日在台中市七期水利地與惠來遺址（小來公園）造勢，未料激情過後垃圾遍地，「漫出來」並散發酸腐惡臭，讓隔天上午經過該處的居民痛批「垃圾出去」。對此，有韓粉攤商發文澄清，指垃圾沒收完，是因為被斷電了。
韓國瑜22日的台中造勢活動主辦單位宣稱現場湧入20萬人，活動激情後，23日一早有不少人行經活動場地，甚至還帶外來民眾去參觀一旁的遺址公園小來公園，結果現場仍有大堆垃圾未清，令人大傻眼。有民眾見狀超不滿，怒批「垃圾出去」、「活動結束還台中乾淨環境很難嗎？」。
對此，一名韓粉攤商在臉書粉專「韓家軍」發文表示，「我有借人家攤位一角賣東西，所以就我知道的情況來做個解釋。在活動結束完，我還看到很多韓粉自動自發在撿場地垃圾，（下次我會拍起來），在媒體報導裡的這些垃圾，是應該由台中主辦單位清理的（一攤收1500清潔費）。」
該攤商指出，「在收攤時，電力就全斷掉，就算是時間超過了，也應該先讓攤販收拾好再斷電吧！一片黑暗如何收攤？但是攤販都有盡力的把垃圾集中，這活動已經交了清潔費，也把大部份垃圾都集中了，韓粉連外面的菸蒂都在撿。總不可能昨晚臨時請清潔隊去載垃圾吧！當然是隔天才能載垃圾！」
他還反批，「不要有機會就見縫插針，你們的便當動員場合垃圾更多。」但文章遭網友反酸，「怪東怪西都不是師父的錯」、「垃圾都已經發臭了是過多久了？」、「藉口一堆，沒有規劃好還敢說」、「誰叫你們要花錢動員」。
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大台中市政監督聯盟也在臉書放上造勢現場隔天還留有大堆垃圾滿地的照片，並發文「莫忘高雄登革熱，活動辦完留垃圾，遺址公園政治秀，發財夢醒該如何」。（圖：擷取自台中市惠來遺址保護協會）
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一名韓粉攤商發文澄清，指垃圾沒收完，是因為被斷電了。（圖擷取自韓家軍臉書）