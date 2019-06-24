韓國瑜台中造勢後垃圾「漫出來」 韓粉攤商理由是這個

2019-06-24 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕韓國瑜造勢大會22日在台中市七期水利地與惠來遺址（小來公園）造勢，未料激情過後垃圾遍地，「漫出來」並散發酸腐惡臭，讓隔天上午經過該處的居民痛批「垃圾出去」。對此，有韓粉攤商發文澄清，指垃圾沒收完，是因為被斷電了。

韓國瑜22日的台中造勢活動主辦單位宣稱現場湧入20萬人，活動激情後，23日一早有不少人行經活動場地，甚至還帶外來民眾去參觀一旁的遺址公園小來公園，結果現場仍有大堆垃圾未清，令人大傻眼。有民眾見狀超不滿，怒批「垃圾出去」、「活動結束還台中乾淨環境很難嗎？」。

對此，一名韓粉攤商在臉書粉專「韓家軍」發文表示，「我有借人家攤位一角賣東西，所以就我知道的情況來做個解釋。在活動結束完，我還看到很多韓粉自動自發在撿場地垃圾，（下次我會拍起來），在媒體報導裡的這些垃圾，是應該由台中主辦單位清理的（一攤收1500清潔費）。」

該攤商指出，「在收攤時，電力就全斷掉，就算是時間超過了，也應該先讓攤販收拾好再斷電吧！一片黑暗如何收攤？但是攤販都有盡力的把垃圾集中，這活動已經交了清潔費，也把大部份垃圾都集中了，韓粉連外面的菸蒂都在撿。總不可能昨晚臨時請清潔隊去載垃圾吧！當然是隔天才能載垃圾！」

他還反批，「不要有機會就見縫插針，你們的便當動員場合垃圾更多。」但文章遭網友反酸，「怪東怪西都不是師父的錯」、「垃圾都已經發臭了是過多久了？」、「藉口一堆，沒有規劃好還敢說」、「誰叫你們要花錢動員」。

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