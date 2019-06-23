長榮空服罷工》國民黨團：政府應積極介入協調

2019-06-23 11:55

〔記者林良昇／台北報導〕長榮空服員罷工今邁入第4天，立法院國民黨團總召曾銘宗表示，站在消費者權益保障的部分，政府相關部會輕忽事件嚴重性，任由惡化，國民黨團要求政府應召集相關部會，積極介入協調，發揮各部會應有權責，保障民眾權益。

國民黨團今早召開記者會，曾銘宗指出，這次長榮航空空服員罷工是3年來第3起航空業大罷工，其實長榮空服員在2年前就通過發起罷工，勞資進行超過20次協商，但交通部、勞動部未發揮監督、協調功能，輕忽事件重要性，任由惡化，影響逾萬名旅客權益，政府是束手無策。政府應召集相關部會研擬解決方案，積極介入協調，發揮各部會應有權責，保障民眾權益。

曾銘宗說，長榮航空名列全球十大最佳航空公司，這次罷工勢必對其商譽和形象造成傷害，勞資雙方不能只顧自身權益，要珍惜彼此的夥伴關係，兼顧勞工、旅客權益，避免傷害航空及旅遊競爭力，造成勞工、資方、旅客三輸。

國民黨團首席副書記長陳宜民批評，民進黨執政3年多有3次航空業罷工事件，沒有得到教訓，影響到消費者、旅行社權益﹔在2016年5月華航罷工事件後，各界就要求政府正視罷工預告期，但政府就是無作為，態度消極，令人遺憾。

陳宜民指出，這次長榮空服員罷工事件，交通部長林佳龍認為要有罷工預告期，但勞動部長許銘春卻認為不能做，雙方互推皮球，而之前為了減少罷工衍生的旅遊糾紛，旅保會建議在旅遊契約中明定罷工衍生的責任歸屬問題，但仍沒有明確規定，至今消費者權益仍求償無門。

針對罷工預告期，曾銘宗指出，罷工預告期可以讓資方做進一步因應，保障消費者權益，但會讓罷工權殘廢，效益大幅降低，國民黨團採開放立場。

陳宜民說，國內要罷工已比國外困難，至少要過兩關才可以取得罷工權，他認為航空業的罷工預告期可以討論在民用航空法著手，而非勞資爭議處理法。

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