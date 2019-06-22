明定罷工預告期？ 政院高層：將檢討法令廣徵意見

2019-06-22 19:24

〔記者李欣芳／台北報導〕長榮空服員罷工進入第3天，引發社會高度關注，行政院高層今天接受本報訪問表示，待長榮空服員罷工事件落幕後，行政院將檢討現有罷工相關法令以及罷工流程，當前民意要求修法明定罷工預告期的聲浪高，行政院未來將廣徵社會的意見。

提前結束在貝里斯訪問的交通部長林佳龍今天返台，並在主持交通疏運應變會議後受訪說，航空業罷工影響大，法令上對罷工雖有預告功能但不明確，待檢討。

行政院高層今天受訪時也首度鬆口表示，將在長榮罷工事件落幕後，檢討罷工法令及罷工流程等問題。

據悉，檢討罷工法令，包括是否修法明定罷工預告期，涉及勞動部與交通部相關主管部會對法規的看法與整合，未來勢必要由行政院進行跨部會的整合。

政院高層表示，在先前華航罷工事件時，各界對修法明定罷工預告期進行討論，但看法分歧，支持的一方認為應對航空業等交通運輸業的罷工條件做一定程度的限制，或者直接明定其罷工預告期，但反對的一方認為其實罷工權的取得依然艱辛，罷工要成立，仍必須通過許多門檻。

據悉，是否修法明定罷工預告期，不僅行政院各部會之間曾有不同意見的評估，民進黨立委的看法也相當分歧，政院高層說，當前台灣社會的民意，要求對航空業明定罷工預告期的聲浪很高，待長榮空服員罷工事件落幕後，行政院將檢討罷工相關法令，廣徵社會的意見，也會與民進黨立委溝通。

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