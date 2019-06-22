台中造勢大會人行道攤販林立 市民：難道韓國瑜來就開放？

2019-06-22 15:14

〔記者張菁雅、許國楨／台中報導〕高雄市長韓國瑜台中造勢大會今日在老虎城旁空地舉行，有民眾發現周邊道路人行道攤販林立，質疑可以這樣嗎？警方表示，人行道上的攤販一發現就會驅離，至於在私人土地上設攤，則需要地主出面檢舉。

韓國瑜造勢大會地點在河南路與市政北二路口，有民眾中午經過附近，發現包括市政路、河南路到秋紅谷的人行道都有攤販，質疑難道因為韓國瑜要來，人行道就開放設攤？

警方表示，人行道禁止設攤，若發現有攤販，會立即驅離，而有些攤販是位在私人土地上，除非地主檢舉，警方才會前往驅離。

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