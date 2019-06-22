韓粉、攤販提前報到 韓國瑜台中造勢被批擾民

2019-06-22 11:38

〔記者張菁雅／台中報導〕高雄市長韓國瑜造勢大會今日在台中市舉行，活動下午3時才開始，但韓粉、攤販上午即湧入現場，車流量增加，路口又因架設電視牆，佔據1個車道，交通更加壅塞，附近居民直批根本是在擾民。

韓國瑜台中造勢大會地點在西屯區河南路與市政北二路口，鄰近老虎城購物中心、台中歌劇院、新光三越、大遠百等，原本假日就交通壅塞，儘管造勢活動下午3時才開始，許多韓粉為了搶前排的座位，一早就到場以各式物品佔位子，再到陰涼處休息。

另外，活動現場有200個攤位，攤商上午趕緊進貨，貨車不斷進出。除了這裡有攤販，會場對面、河南路與市政路口的空地都成小型夜市，有些攤販來不及卡位，推著攤車尋找適合地點。

主辦單位為服務進不去會場的民眾，在河南路與市政北二路口架設電視牆，但電視牆佔據1個車道，造成機車與汽車爭道，險象環生。會場外公車站牌也貼出告示，從中午12時到晚上10時，「因配合集會活動影響公車停靠本站位」。

附近住戶表示，週末假日原本是休息充電的時刻，但從昨（21）晚開始，開窗都飄著夜市的食物混合氣味，台中空氣一向普通偏差，昨晚夜巿提前開張，更是讓空品指數雪上加霜。今天連出門去吃飯都是問題，這場造勢活動已嚴重影響生活作息，根本是在擾民。

另有7期重劃區社區貼出公告，警察機關今日借用大樓頂樓制高點作維安措施，住戶在個人IG開譙，大罵韓國瑜來台中亂，讓社區不得安寧，害得小朋友頻問「社區是不是有壞人，為什麼警察叔叔阿姨一直在我們家進出」。

台中市議員張耀中說，昨晚開始就接到市民及用路人的抱怨電話，皆反映老虎城旁活動現場交通打结混亂，他至現場勘查，發現市警察局已經加派人手，他覺得警察辛苦了，也希望今天的活動主辦單位能把散場後的環境維護弄到滿分，不要再添加清潔隊的困擾。

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