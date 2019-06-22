韓粉跟隨造勢到台中樂捐血 路人也挽袖

2019-06-22 12:48

〔記者蔡淑媛／台中報導〕高雄市長韓國瑜台中造勢今天登場，由於近日鬧血荒，今天也是第一場韓造勢舉行捐血活動，有參加活動的韓粉捐血說要挺韓灑熱血，也有路過民眾單純來捐血救血荒，台中捐血中心指出，今天派出2輛捐血車，預計今天應能採集到350袋血液。

台中捐血中心企劃科長陳俊偉說，近2週連續大雨又酷夏，血庫拉警報，今天庫存量僅5.3天（安全庫存為7至10天），其中A型最缺血4.1、B型6.6天、O型5.3天、AB型5.8天，昨天各捐血點已貼上缺血旗幟，發出簡訊號召捐血，捐血中心也動員出車採血。

從桃園來的50幾歲楊小姐在捐血車一到位就上門捐血500cc，她說已經捐血超過50次，上次參加過花蓮造勢，這次特別昨天就南下台中過夜等參加，還沒到1000cc，因此今天是今年最後一次捐血，「挺韓、灑熱血」特別有意義。

由於活動場地在七期，附近場地有限，2輛捐血車停在旁邊馬路的停車格，並在車外貼上「缺血」海報吸引注意，希望參加活動民眾能上車捐血，果然吸引到韓粉注意，有從新竹來的陳先生每場造勢活動都參加，全身國旗裝，已經10年沒捐血的他，就先上車捐血，他說，捐血做公益，還能在車上吹冷氣休息一下，很不錯；也有高雄人胡先生曾參加三山造勢，昨天來台中出差，也來參加活動，收到捐血中心缺血簡訊，早來捐血。

家住台北的林先生因為來台中工作，強調自己不是韓粉，只是來附近走走，看到缺血訊息，特別上門捐血。

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