加國巡防艦通過台海 駐台辦事處：與表達立場無關

2019-06-20 09:56

〔記者呂伊萱/台北報導〕加拿大皇家海軍「里賈納號(Regina)」巡防艦於6月17日至18日由南向北行經台灣海峽,一度開啟「船舶自動辨識系統」(AIS),使其行蹤曝光。加拿大駐台北貿易辦事處(CTOT)今天回應媒體詢問表示,「里賈納號」巡防艦最近從越南金蘭灣航行到東北亞執行任務,穿越台海是最實際的路線,「與表達立場沒有關聯(Transit through the Taiwan Strait is not related to making any statement.)」;去年卡加利巡防艦也曾在10月穿越台灣海峽。

美國軍艦今年起每月行經台灣海峽、法國軍艦「葡月號」今年4月也在台海現蹤,加拿大皇家海軍「里賈納號」巡防艦於6月17日至18日由南向北行經台灣海峽,一度在台灣西方海域開啟「船舶自動辨識系統」(AIS),使其行蹤曝光。國防部昨亦證實,並表示其動態為自由航行。

加拿大駐台北貿易辦事處(CTOT)今天回應媒體詢問表示,加拿大皇家海軍(RCN)數十年來一直在亞太地區開展業務。 「里賈納號」巡防艦由加拿大海軍補給艦「阿斯提利斯號(Asterix)」支援,目前正部署在亞太地區。

CTOT說明,這些船隻最近完成了對越南金蘭灣的訪問任務,以加強與包括東協成員國在內的區域合作夥伴之間日益增長的國防和安全關係。 「里賈納號」巡防艦在返回加拿大前,將在亞太地區執行更進一步的訪問任務。

CTOT表示,「里賈納號」巡防艦從越南的金蘭灣前往東北亞,以參與加拿大與多國對北韓海上走私、逃避聯合國制裁的反制行動。而從越南金蘭灣到東北亞之間,「最實際的路線是穿越台灣海峽,與表達立場沒有關聯」。

CTOT也進一步指出,加拿大皇家海軍部署「里賈納號」巡防艦的做法遵循國際法,也與過去一致。 例如,2018年卡加利巡防艦、希庫蒂米巡防艦和溫哥華巡防艦在亞太地區執行任務、建立關係,與值得信賴的國際夥伴合作,並為打擊北韓海上走私活動的跨國任務做出貢獻,這些2018年的海軍活動,也包括卡加利巡防艦在10月穿越台灣海峽。

