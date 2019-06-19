再批陳吉仲禁巴拉刈 藍委酸：農業縣綠委怎不挺？

2019-06-19 17:05

〔記者陳昀／台北報導〕農委會主委陳吉仲以父親噴灑巴拉刈差點挖眼的實例，推動禁用巴拉刈，被國民黨立委陳宜民批評是不孝子，陳吉仲受訪時數度哽咽，還叫批評的人自己噴噴看。對此，陳宜民透過新聞稿回應，輔導農民穿戴護具是農委會的責任，也是陳吉仲身為兒子的責任；他並酸問，為什麼沒有農業縣市的民進黨幫忙「讚聲」這項「德政」呢？

農委會預計明年2月1日起禁用農藥巴拉刈，引發外界質疑，陳吉仲為了說明，數次提及自己父親曾因噴灑巴拉刈時被噴到，差點整個眼睛挖掉，結果被陳宜民批評「居然連一副護目鏡都不願意提供給父親，簡直就是不孝」，陳吉仲今天被媒體問及此事時數度哽咽，回應「批評禁用巴拉刈政策的人，建議自己噴噴看，看它是不是劇毒」。

陳宜民對此回應，輔導農民噴灑任何農藥都要穿護具，是農委會的責任，也是陳吉仲身為兒子的責任，但惻隱之心人皆有之，發生在陳主委父親身上令人遺憾，不過，陳吉仲身為全國農業大家長，應儘速建立統一制度與規範，避免再發生類似憾事，全國目前還有9項劇毒農藥，排除巴拉刈，除了提高農民生產成本，對安全與健康沒有任何的作用。

陳宜民指出，每個人都知道「被車撞就會死」，因此政府積極推動、取締騎車戴安全帽，而不是下令全台禁機車，他也不會戲謔要求「反對配戴安全帽者被車撞看看，看會不會死」，陳吉仲叫人「噴噴看」的比喻恐怕不太恰當。

陳宜民建議，現階段使用巴拉刈可參考美國作法，必須有用藥證照才能購買、使用，並每3年重新考照一次，並建立一套有效管理全部農藥的機制，才能真正保障農民健康。

最後，陳宜民也質疑，為什麼陳吉仲推動巴拉刈退場，至今沒有任何農業縣市的民進黨立委敢替辛苦的主委「讚聲」，勇敢站出來支持主委的「德政」？

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