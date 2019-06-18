韓國瑜昨突襲拜會 郭台銘本週也要訪王

2019-06-18 11:18

〔記者陳昀／台北報導〕高雄市長韓國瑜昨天突襲拜會前立法院長、國民黨立委王金平，王金平今天透露，同在競逐國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘昨天立即聯繫，預計這兩天也要到立院拜會他。

王金平表示，郭台銘看到昨天韓國瑜到訪，就交代幕僚聯繫「也要過來」，但時間、主題還在談，應該就是這兩天，最後時間還沒確定，明天也會和前台北縣長周錫瑋合體直播。

王金平幕僚表示，主題還在聯繫討論中，如果討論「國政願景電視發表會」內容也還不錯，預計會在電視發表會前、本週會面，將全程公開。

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