尊王 郭：心靈相通 是關公兄弟

2019-06-18

妻子陪同 回娘家跑行程

〔記者陳鳳麗、謝介裕／南投報導〕高雄市長韓國瑜昨天北上拜會前立法院長王金平，鴻海董事長郭台銘則在南投縣稱「王院長跟我心靈相通，是打火兄弟、關公的兄弟」，一直很尊敬王的為人，對王退出初選感到驚訝，也已向其表達敬意。郭昨也隔空祝福韓國瑜生日快樂，並稱韓受很多委屈，在行政院會「閉目沉思」的畫面被放在網站，還說行政院長蘇貞昌已變成鬥爭的人，自己要是總統，明天就把蘇換掉。

南投縣長林明溱表態力挺

郭台銘昨以南投女婿的身分，由妻子曾馨瑩首度公開陪同，在南投縣跑了一天的行程，南投縣長林明溱也全程作陪，並表態力挺。

有媒體詢問郭台銘如何看待王和韓近日的風波？郭表示，王與他心靈相通，兩人都是打火兄弟、關公兄弟，一通電話就能約見面，也常就時政、初選辦法徵詢其意見，他一直很尊敬王的為人，很驚訝王退出初選，也已向其表達敬意。

昨天是韓國瑜六十二歲生日，郭台銘除隔空祝其生日快樂，也大談韓最近的委屈。郭說，行政院長蘇貞昌在行政院會以兩個鏡頭對著不同黨派的市長，用放大鏡和顯微鏡去看韓「閉目沉思」，還放在網路上播，以前看蘇是做事的人，想不到他現在變成是鬥爭的人，是那麼政治的人。

郭進一步表示，高雄登革熱問題是多麼重要、攸關人命的事，結果蘇不思幫忙還在講閉目沉思，「我要是總統，明天就把行政院長換掉」。

替韓抱不平 若是總統就換掉蘇

曾馨瑩昨陪同郭台銘走訪曾的母校中興國中，前往郭捐款五千萬元興建的棒球場看小球員們，她聽到球員感謝學姐和郭董資助棒球隊，忍不住感動落淚。曾表示，尊重丈夫參選的決定，未來若有需要，會陪著他跑行程。

郭台銘昨也到竹山鎮紫南宮、草屯鎮敦和宮，並前往南投縣議會拜會議長何勝豐等人，與縣內企業界座談。郭要大家叫他「郭懂」，因為他聽得懂也了解地方的心聲，若能讓他當選，一定會設法解決地方提出的一例一休雙軌制、開發更多外勞輸出國家等問題；而不懂、不理、不做的蔡英文政府，可以把她換掉。

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