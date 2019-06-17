「超脫三界」願承擔 王金平：我的下一步誰也猜不到

2019-06-17 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今天上午快閃北上到立法院拜會，前立法院長王金平被問到兩人見面會不會尷尬？王金平表示，他已經「超脫三界」，沒什麼好尷尬。而今晚王金平更在臉書上意有所指表示，只有自己能看清楚這場「比賽」，但外人卻猜不透他下一步該如何走。

王金平日前宣布退出國民黨黨內初選，各界對他將來對2020會有什麼舉動都十分關注，而今王金平重申自己會參選到底，至於要怎麼選目前還沒有的定案，畢竟世事變化難測。而針對韓國瑜拜會他一事，王金平今晚間在臉書上表示韓國瑜此行是為了登革熱的疫情問題尋求幫忙，同時自己也將全力協助，讓高雄市民安心。

接著話鋒一轉，談到藍營黨內初選，王金平坦承自己是看了直搖頭，「民進黨在初選後，用最快速度展現了團結的力量，反觀國民黨初選，不僅奇奇怪怪，現在更陷入分裂的危機中。」王金平直言：「我常說民調高不一定是最強的，今天民調高，明、後天還會是一樣的嗎？」

王金平表示自己在勤走基層的過程中深切感受到民眾的擔憂，強調團結的重要性，期許自己能夠把國民黨牢牢地圈起來，讓台灣走向團結「我願意承擔和付出。一場棒球賽九局才定輸贏，甚至還有延長賽這項變數」並形容自己已經是「超脫三界」、「笑盡英雄」，只有他能清楚縱觀這場比賽，但「我的下一步，誰也猜不到。」

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