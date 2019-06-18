韓突襲拜會 王不到10分鐘打發

2019-06-18

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統初選開打，高雄市長韓國瑜與前立法院長王金平間有嫌隙的傳言甚囂塵上，韓國瑜昨在未事先約好的情況下，突襲立法院拜會王金平，讓王陣營錯愕，「王韓會」不到十分鐘，韓就被王打發，王事後表示不會尷尬，「我已經超脫三界了」。

是否尷尬？ 王：我已經超脫三界了

韓國瑜昨以爭取登革熱預算為由，無預警突襲拜訪立院國民黨團及高雄區域立委，並在未知會王金平的情況下，由國民黨立委黃昭順、陳宜民陪同，前往拜會。據了解，王金平當時正在立院辦公室開會，雖感到錯愕，仍暫離會議與韓會面。

「王韓會」全程公開，兩人談登革熱防疫問題外，也閒話家常，但王金平對韓國瑜突然來訪頗有微詞，在會面時詢問「要來都臨時？」韓自知理虧，向王道歉；黃昭順則以「老大在這，不來不行」打圓場；王打趣以「老大在綠島」回應，表示「要解決的事情還很多」，把韓送走，雙方會面不到十分鐘。

「王韓會」不到十分鐘，被解讀為韓被王打發、「K.O」，王金平聽聞此解讀後大笑說，「哎呀，我怎麼會跟他好像拳鬥一樣K.O？哈哈哈哈，沒有啦！」

王金平受訪時直言，要來看人家最好是先約好，讓人時間上有準備，韓國瑜在會面時有說昨天是自己生日，他在會面時祝賀韓生日快樂，也希望行政院早日把經費撥下來，讓韓的生日更快樂。

坦言郭來見過三次 談選舉的相關議題

對於何謂「要解決的事情還很多」？王金平指出，市政問題那麼多，可說一時也講不完，從民政、財政等，樣樣都是市政問題。會面是否會尷尬？王強調，兩人關係本來就很好，沒有什麼要修補，而他也沒有參加初選，「我已經超脫三界了」。

與韓國瑜會面後，王金平接受廣播專訪透露，鴻海董事長郭台銘已去看過他三次，有談選舉的相關議題，當然未來可能會再見面；韓昨天是因登革熱經費問題前來，沒談到選舉，但如果事先有約，談選舉的事情也歡迎。

王：選到底 但要怎麼選到底還不知道

對於「郭王配」傳言，王金平斬釘截鐵地說，他不會當副手，也不會說要立法院長、行政院長等，也不會退黨，講他會退黨的是不了解他，「我已經說我要選到底」，要怎麼選到底還不知道，看情勢變化，他現在的工作是繼續勤走基層，團結各方面力量，若黨需要，當然為黨所用。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法