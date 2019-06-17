旅日注意！ 大阪G20期間將大規模交管

2019-06-17 14:23

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本大阪G20高峰會倒數計時，「日本台灣交流協會」今天提醒民眾，峰會期間大阪將進行大規模交通管制，請旅客多加利用鐵路交通。

六月底二十國峰會（G20）將於大阪登場，「川習會」備受矚目，近日又發生阿曼灣油輪遇襲事件、美國博通（Broadcom）財測下調更敲響全球半導體業警鐘，使市場雜音不斷。

台灣旅客赴日商旅頻密，日台交協今天在臉書上公布雙語版G20相關交通管制資訊，提供民眾參考。日台交協表示，在G20高峰會舉辦期間，亦即6月27日至6月30日等4天，高速公路及大阪市內將進行大規模且長時間的交通管制措施，為避免管制影響，敬請民眾多加利用鐵路交通系統。

日台交協說明，高峰會舉辦期間主要門戶的關西三機場，包括關西國際機場、大阪國際機場（伊丹機場）與神戶機場，將進行各項交通管制措施。請預定利用上述機場的旅客，預留充分時間前往機場。

日台交協特別指出，關西國際機場及大阪國際機場又將加強機場安全措施，高峰會期間員警將於航廈入口確認旅客搭乘航班機票、電子機票、班機訂位紀錄等證明文件，敬請事先準備。未攜帶航空機票旅客則將檢查其隨身行李，敬請各位見諒配合。

管制詳情可參酌以下網頁：

大阪G20高峰會官方網站

大阪府警察網站

關西國際機場網站

大阪國際機場（伊丹機場）網站

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