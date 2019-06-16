韓國瑜生日前赴大溪謁陵 稱蔣經國是包青天+胡雪巖綜合體

2019-06-16 20:13

〔記者李容萍／桃園報導〕高雄市長韓國瑜今天下午臨時新增一行程，從高鐵桃園站轉搭計程車前往大溪頭寮陵寢向故總統蔣經國追思致敬。被問到為何臨時來大溪謁陵？韓國瑜直言是「突然想到」，所謂福至心靈，是很神奇的感覺，經國先生過世32年多來（實為1988年過世，僅31年），一直都是台灣人最懷念的總統，這兩天他特別想來祭拜，明天（17日）是自己的生日，今日利用高雄事情告一段落，趕快坐高鐵上來祭拜經國先生，這是自己心中一個心願。

被問到是否想要傳承經國先生的精神，展現爭戰到底的決心？韓國瑜表示，經國先生是很奇怪一個複合體，是包青天加胡雪巖，第一是操守非常好，第二是經國先生執政的時候，政府的風氣是清廉、有效，有點像包青天。第三是會搞搞經濟建設，十大建設如火如荼，把台灣經濟整個往上衝。所以有點像胡雪巖，第四是大家特別懷念經國先生不管在任何時候，永遠願意跟基層民眾在一起，跟庶民在一起，傾聽民意。

韓國瑜提到，經國先生3、40年前推動十大建設，依當時的標準來看，很多人覺得不可行，是天方夜譚？結果做了，真的讓台灣經濟脫胎換骨，他覺得未來政府執政，要真的了解台灣建設，不要動不動，不同政黨提出來的，就先上去甩兩個巴掌，就先否定，沒有意思，尤其是南北 一定要雙拉升，北部要拉，南部要拉，再加上中部，不同的政黨，不要用兩套標準，只要願意去做，而且民眾支持，很多問題都可以克服。近日他拋出國道6號延伸至花蓮的政策，真的願意去做，現在的科技怎麼會克服不了，就看政府有沒有決心做而已。

韓國瑜還說，明天是他的生日，今天特別想來祭拜經國先生，是發自內心的來表達尊敬之意，並非是要報告選總統，覺得很多地方要向蔣經國先生來學習。其實，回想這2、30年，台灣的政治、經濟和社會，真的太多人過得太苦，他認為2020年的領導者有責任跟義務，把台灣從經濟困難的泥淖之中拉出來，讓台灣安全，中華民國國運能夠強盛、人民過好日子。

至於被問到網路上的趨勢、聲量民進黨贏國民黨、韓國瑜強調，各有各的看法，民調都是會變化，今天只是來代表自己的心願，非常感謝大家，謝謝桃園的民眾。

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