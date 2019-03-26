藍營大咖爭相拋中國議題 他翻出蔣經國曾說：中國不守信用

2019-03-26 15:12

〔記者蘇芳禾／台北報導〕藍營近來熱議與中國洽簽和平協議，除了國民黨主席吳敦義和立法院前院長王金平都拋出相關立場，高雄市長韓國瑜也率團赴中國大陸城市交流。對此，民進黨立委王定宇翻出過去前總統蔣經國受訪圖片指出，蔣經國說，「中共不守信用，任何期望中共允許台灣與大陸統一後，還能保留獨自社會經濟制度的想法，都是不切實際的。」

高雄市長韓國瑜前往港澳中國訪問，還與中聯辦主任會面，而國民黨主席吳敦義日前則是拋出簽「兩岸和平協議」議題，王金平也在立法院總質詢時提到，朝野應認真思考、推動兩岸和平協議。

民進黨立委王定宇指出，中國國民黨徒們和藍營的支持者，你們景仰的蔣經國，在1982年國慶10月，接受美國「新聞週刊」訪問時，所說的這段話，在國民黨高層大官爭相媚共的今日，看起來份外清晰、儆醒且諷刺啊！

王定宇引述的圖文引述蔣經國在1982年言論，當時蔣經國接受美國媒體「新聞週刊」訪問，針對中共提出的「一國兩制」論，蔣經國說「中共不守信用；任何期望中共允許台灣與大陸統一後，還能保留獨自社會經濟制度的想法，都是不切實際的。」

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