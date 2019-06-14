反親中媒體6/23遊行 300志工缺額半天就爆滿！

2019-06-14 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢日前提議舉辦一場「紅色媒體滾出台灣遊行」，時代力量立委黃國昌也表示已借到凱達格蘭大道路權，活動將在23日舉辦。今（14）日上午黃國昌才在臉書PO出招募志工資訊，結果下午3時許，黃就表示「志工人數已足」，時間不過半天。黃國昌也表示，將邀請各黨總統參選人與各主要政黨代表參加。

館長日前在臉書上表示，自從他提出舉辦「紅色媒體滾出台灣遊行」，黃國昌12日上午就打電話給他的律師，雙方研議開會，關於反中媒體的凱道遊行，時間確定舉辦在6月23日（週日），「為了維護台灣人民主自由的權利，如果大家想去，就去。」黃國昌昨天也在臉書上表示，他已經將6月23日的凱道路權借下來了，「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」。

今日上午9時許，黃國昌在臉書表示，由於人手不足，需要6月23日當天願意加入志工團隊的朋友，共同協助「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」；結果不到下午4點，黃國昌就在臉書表示，志工人數已足，已關閉志工報名表單，有關活動後續的所有進度，將持續在粉專發布。

黃國昌表示，這次活動除了宣傳「反中共極權」及「反紅色媒體滲透」的理念，也要向府部門提出正式訴求，並要求積極作為。此外，黃國昌表示，這次活動也將邀請各黨總統參選人以及代表參加。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法