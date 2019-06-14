黨代表擬修黨章廢總統兼黨魁 吳敦義：承擔是光榮、卸下是輕鬆

2019-06-14 11:23

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨7月28日將召開全代會，除通過提名總統候選人，還將研修黨章，有許多黨代表正在推動連署刪除現行黨章規定總統為當然黨主席的規定，希望明年贏得總統大選後，已放棄爭取大位的現任黨主席吳敦義可以繼續擔任黨魁，對於外界聯想是「吳主席的保衛戰」，吳敦義今天上午受訪回應，他對這個問題沒有什麼意見，總統應否兼任黨魁見仁見智，對他人言，承擔是光榮，如果卸下重擔則是讓他輕鬆。

吳敦義說，「我不必保衛不保衛，做國民黨的主席每個月都還要借錢，有什麼好享受的？這就是責任而已，所以我完全沒有主觀的意見，承擔那是我的光榮，卸下這個重擔是讓我輕鬆」。

他強調，「這個不成為一個重要的議題，最重要的議題是重返執政。」

吳敦義表示，到底黨籍總統要不要兼任黨主席，這是見人見智的看法，過去並不是這個制度，後來才改，因此總統兼不兼主席，這是見仁見智，但國民黨最重要的目標就是看到國人受到民進黨治理狀況不好的情況，一定要有更好的思考，爭取2020重返執政機會。

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