吳︰中國的一國兩制都是虛言

2019-06-14

反送中運動越演越烈

〔記者施曉光／台北報導〕針對香港「逃犯條例」修法引發群眾事件，國民黨主席吳敦義昨日罕見的發表聲明表示，不認同港府用暴力方式處理群眾運動，從香港近日「反送中運動」發生，而且越演越烈，就知道中國大陸對港、澳實施所謂「一國兩制」都是虛言。

罕見發表聲明強硬回應

香港「反送中運動」讓綠營聲量扶搖直上，相較之下藍營政治人物遭質疑沒積極回應，讓許多國民黨立委擔心影響日後選舉，紛紛主張強硬回應，黨中央政策會與立院黨團昨為此召開平台會議討論，決定黨團與黨中央同步發出一致方向的聲明。

過去國民黨在回應兩岸與港、澳議題上，向來都比較謹慎，但最近發生香港「反送中運動」之後，前天有統派媒體社評抨擊國民黨「逢中必閃」，讓吳敦義十分不悅，立即指示文傳會發表聲明反擊媒體評論「不公允」，重申國民黨堅守「一中各表」的九二共識，堅決反對台灣獨立與一國兩制，並致力於維護中華民國的自由民主法治。

吳敦義昨天看到媒體大篇幅報導港警以布袋彈、橡膠子彈驅離抗議群眾，十分震驚，再度指示文傳會要表達嚴正立場。

吳敦義聲明呼籲全黨同志、全國同胞，珍惜愛護自由、民主、法治的中華民國，在「一中各表」的堅定基礎上，維護國家生存，確保兩岸和平穩定發展，才能永續享有安和樂利的生活。

反對暴力處理群眾運動

吳敦義表示，中華民國是林覺民等千千萬萬海內外愛國志士拋頭顱、灑熱血，前仆後繼，犧牲生命，才能推翻滿清，締造民有、民治、民享的中華民國。

國民黨在新聞稿中還指出，不認同港府用暴力方式處理群眾運動，也反對採取激烈手段驅離民眾，呼籲港府應加強與民眾溝通，體恤民眾疑慮及了解民眾的訴求。

國民黨認為，港府應重視民主精神及保障人權等普世價值，才不會造成社會更嚴重的對立。

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