初選之後 蔡英文：國政仍是第一優先

2019-06-13 22:07

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今晚在臉書貼文說，她知道大家都很關注這次的民進黨的黨內初選，不管說過幾次，她還是要再說一次，不管面對初選或大選，國政仍是第一優先，執政團隊拿出政績，讓人民有感，是我們的責任，也才可以感動人心。

蔡總統認為，特別是這五個月，行政院長蘇貞昌跟副院長陳其邁率領的行政團隊，以效率、魄力的施政，讓人民對民進黨重新有感。現在的行政團隊，就是為人民衝衝衝，解決問題緊緊緊。

蔡英文並說，就像昨天晚上，桃園發生的歹徒持槍挾持9名人質事件，我們的警察弟兄姐妹不畏歹徒數次開槍的危險，用專業談判的方式，讓整起事件平安落幕，並且善後到今天清晨六點，他們的徹夜未眠，讓台灣人民擁有一個平安的夜晚。

另外，蔡英文說，這陣子，台灣也發現秋行軍蟲的狀況，中央和地方災害應變小組立刻成立，我們也看到蘇貞昌院長第一時間趕到第一線，掌握狀況、魄力指示。蘇院長從年初以來，守住了非洲豬瘟的疫情，現在更要守住台灣的稻米，這樣，我們才能繼續享受台灣滷肉飯美食。

蔡總統指出，這幾天，台灣各地也有豪大雨的狀況，中央災防辦第一時間召開應變會議，陳其邁副院長也跟她一起視察相關的防汛整備，中央和地方連線，我們要把豪大雨所造成的影響降到最低。

對於初選後的團結，蔡英文並說，她已強調「5要」，其中一個很重要，要捍衛改革成果，確保經濟繁榮，讓人民有感！我們的執政，要請蘇院長帶領的行政團隊，每天繼續衝衝衝，照顧台灣的每個角落。

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