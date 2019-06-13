力挺反送中！蔡英文：破壞台灣民主的人不會得逞

2019-06-13 18:37

〔即時新聞／綜合報導〕近日許多香港民眾為了反對「送中條例」的修訂，捍衛民主、走上街頭參加反送中遊行，台灣總統蔡英文也不斷表達自己對「反送中」遊行的關心，蔡英文今（13）日也在臉書等社群軟體發文表示「任何人想要破壞台灣的主權和民主，只要蔡英文在，就不會得逞」。

蔡英文今天在臉書等社群軟體上發文表示，因為自己有公務行程，才因此錯過香港學生到總統府的陳情，為了表達關心以及聆聽意見，特別請總統府秘書長陳菊接待，蔡英文認為「逃犯條例」有侵害人權的疑慮，香港政府要認真看待民眾訴求，不該倉促通過法案。

蔡英文也痛斥「逃犯條例」侵害台灣主權，表示即使要合作打擊犯罪，也不能以侵害人權的法案做前提，她認為這次香港的抗爭代表了「一國兩制並不可行」，也堅定表達她身為總統，守護台灣的主權及民主將是最重要的責任。

最後她信心大喊，要是有任何人想破壞台灣的主權和民主，或拿去做政治交換的籌碼，「只要蔡英文在，就不會得逞」。

許多香港網友看了非常感動，紛紛留言表示「我是在極權中長大的香港人，真的沒想像過，原來平民學生有進入總統府陳情的權利，而且還會得到接待。」、「人家台灣 一個外國的總統 也會接見我們的年輕人」、「臺灣人不需要踩過香港的屍體，才學會那麼沉痛的教訓。」、「有妳在我就放心了，只有妳我才放心。」。

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