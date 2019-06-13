網狂讚！影片報告國家「4件大事」 蘇揆： 國家繼續向前進

2019-06-13 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕今（13）日行政院院會後，蘇貞昌表示今天有「4件大事」要和國民報告，並在臉書PO出這段長約5分鐘，剪輯合併了今天院會中討論4件大事「反送中」、「登革熱」、「秋行軍蟲」、「桃園挾持案」的片段。而文章發布不到30分鐘，就有近5000名網友按讚。

第一件事，就是「守住台灣，香港加油」，蘇貞昌表示，警察對待香港反送中民眾的方式是「怵目驚心」、「歷歷在目」，蘇貞昌表示「我們一定要守護台灣的自由民主」，也要替香港加油，請他們撐住香港的自由民主。「今天看中國怎麼對赴香港，我們要好好想想該怎麼守護台灣」。

第二件事，全國本土性登革熱，今年18例全發生在高雄，中央政府補助高雄2476億，如果還有不足，或是需要國軍支援，「那我們再繼續支持高雄市」。而今年高雄的防疫和建設，中央一定繼續全力支持，「絕對沒有分藍綠」。

第三件事，秋行軍蟲從中國而來，大舉侵台，希望各首長好好盤點，各地地區哪裡有這些蟲子的蹤跡，這10天就是關鍵期，「請各部會都動起來，一起守護台灣農業」。

第四件事，昨（12日）晚桃園議會旁邊的狹持人質事件圓滿落幕，蘇貞昌要向內政部警政署，以及第一線警員致上最深的敬意。蘇貞昌表示，歹徒持槍挾持9名人質，員警親自穿防彈衣進入和歹徒談判，他讚許相關單位「責任、方法都對」，最後才能圓滿解決。

蘇貞昌也在臉書表示，儘管國家大事千頭萬緒，但更要全力以赴，每天都要為了台灣拚！

而蘇貞昌臉書發文不到30分鐘，就湧入近5000名網友按讚，並紛紛留言表示「還好蘇院長沒選上市長，沒讓新北獨享」、「你是我看過最霸氣、最有作為又最愛台灣的光頭！」、「每一個都是重點，蘇院長好有魄力」、「怎麼辦，愈來愈欣賞蘇院長了！我們台灣需要您」！

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